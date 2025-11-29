0
Britos protagonizó tenso cruce con periodista tras su salida de Universitario: "¿Es joda?" - VIDEO

¡Inédito! El arquero Sebastián Britos vivió un tenso momento con un periodista quien le consultó si iba a seguir en Universitario la próxima temporada. Su respuesta fue tajante.

Solange Banchon
Sebastián Britos vivió tenso cruce con periodista tras hablar sobre su salida de Universitario
Sebastián Britos vivió tenso cruce con periodista tras hablar sobre su salida de Universitario | Foto: Entre Bolas/Composición: Líbero
El arquero uruguayo Sebastián Britos dejó el Perú tras confirmarse que no seguirá en Universitario para la próxima temporada. Sin embargo, mientras declaraba sobre su salida, el guardameta extranjero vivió un tenso cruce con un periodista.

Sebastián Britos se pronunció tras confirmarse su salida de Universitario de Deportes

Sebastián Britos tuvo tenso cruce con periodista tras su salida de Universitario

Todo sucedió cuando el hombre de prensa le consultó al portero charrúa si iba a permanecer en Ate el 2026, a lo que inmediatamente, el jugador de 37 años, lanzó una fuerte respuesta en vista que la institución crema ya había oficializado su salida.

"¿Continuarás en la 'U' para el 2026, Sebastián? Es joda, el club acaba de comunicar que no sigo", manifestó Sebastián Britos para las cámaras de Entre Bolas.

En esa misma línea, el ex Liverpool de Uruguay señaló sentirse satisfecho de dejar buenas estadísticas durante su paso por Universitario, y recordó los recientes títulos que obtuvo con camiseta de la 'U' en estos dos años.

"De mi parte sumamente tranquilo que dejé todo. Los números lo avalan, gané los 4 torneos que disputé, los dos nacionales, no perdí un clásico, de qué manera me voy a ir", acotó.

Los números de Sebastián Britos con Universitario este 2025

Sebastián Britos se despide de Universitario de Deportes esta temporada con un total de 40 partidos oficiales por Liga 1 y Copa Libertadores 2025. Además, el golero recibió 31 goles, mantuvo su arco en cero en 17 ocasiones y sumó un aproximado de 3600 minutos.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

