Prensa chilena cayó rendida ante Universitario luego de ver la Noche Crema: "Acá hay plata"
Universitario de Deportes no solo generó reacción en la U de Chile, sino que la prensa chilena tomó la palabra para llegar de elogios a los cremas. ¿Qué pasó?
Uno de los clubes que dio una gran presentación durante la pretemporada fue Universitario de Deportes. El equipo de Rabanal goleó 3-0 a U de Chile en el Estadio Monumental, lo que no solo generó una reacción entre los protagonistas del combinado 'azul', sino de la misma prensa chilena.
Prensa chilena se rinde ante Universitario
En uno de los programas de TNT Sports Chile, se venía analizando el nivel de U de Chile en la "Noche Crema" ante Universitario de Deportes de cara al inicio del Campeonato Nacional. Sin embargo, una panelista hizo un alto para destacar el trabajo audiovisual del combinado 'merengue' en su canal de Youtube.
Como se recuerda, Universitario de Deportes transmitió sus partidos mediante su plataforma de Youtube, el cual había que suscribirse para disfrutar de cada uno de los contenidos. Desde Chile, decidieron pagar para conocer qué emitía el conjunto crema a su audiencia, quedando sumamente impactados.
"Universitario fue mejor que U de Chile. Como que había que suscribirse al canal, te iban tirando publicidad y todo era de calidad. Se nota que audiovisualmente hay un trabajo muy importante. Yo vi eso y dijo "Acá hay plata". Es como un canal de televisión propio. Era una cosa impresionante", manifestaron en TNT Sports Chile.
(VIDEO: TNT Sports)
Del mismo modo, resaltaron la presencia de su hinchada en el coloso de Ate, ya que teniendo una capacidad aproximada de 80 mil espectadores, se llegó a ver un ambiente totalmente lleno en este amistoso ante U de Chile como parte de su estreno en busca del tetracampeonato.
Próximo partido de Universitario
El siguiente partido de Universitario será ante ADT en el Estadio Monumental por la primera jornada del Torneo Apertura 2026. Dicho cotejo está programado para el domingo 1 de febrero a partir de las 18:00 horas (23:00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de DirecTV, Win, Claro y Best Cable.
