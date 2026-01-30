Universitario a un paso de contar con importante figura para enfrentar a ADT en el inicio de la Liga 1

La Liga 1 empezará con emocionantes partidos y uno de ellos lo protagonizará Universitario. El campeón del fútbol peruano tendrá su primer gran reto de la temporada ante ADT, uno de los equipos que más se ha reforzado en la nueva temporada. Horas antes del inicio del partido, se dio a conocer que un destacado jugador podría sumarse al gran debut de los 'cremas'.

Universitario sumará 'refuerzo' para partido ante ADT

Inicialmente, Anderson Santamaría había quedado fuera de los convocados para jugar ante ADT en la primera fecha de la Liga 1; sin embargo, el periodista Gustavo Peralta reveló que el jugador podría ser incluido en la lista para el partido frente a los de Tarma.

A pesar de que todo dependerá de la evaluación final del comando técnico liderado por Javier Rabanal, se supo que el futbolista de 34 años tendría una posibilidad de ser parte de la lista final y disputar el encuentro. "Anderson Santamaría está mejor. Hoy se evaluará y definirá si sale en lista o no", explicó Peralta.

A diferencia de otros equipos peruanos que competirán a nivel nacional, Universitario solamente tiene que enfocarse en lo que será la Liga 1 por el momento. Esto se debe a que el equipo crema ya está clasificado a la fase de grupos de la Libertadores y no tendrá que disputar la etapa de clasificación.

¿Cuándo juega Universitario?

Universitario de Deportes jugará ante ADT el domingo 1 de febrero desde las 18:00, lo que será el debut esperado de manera oficial de Javier Rabanal tras ganar en la Noche Crema ante U de Chile. El partido se transmitirá por la señal de L1MAX.