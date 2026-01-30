- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sport Huancayo
- Selección peruana
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
Fue muy criticado en Universitario y hoy es figura en su equipo con gol clave: "Cuánta calma"
Universitario tomó medidas radicales con varios futbolistas con miras al 2026. Algunos no continuaron en el plantel y ahora destacan en su nuevo equipo.
Uno de los clubes que tomó decisiones inmediatas con su plantel fue Universitario de Deportes. La directiva comenzó a retirar a varios futbolistas con el fin de buscar nuevos nombres en el mercado 2026. Uno de los afectados, y criticados por la hinchada, fue Diego Churín, quien se perfilaba a ser el '9' de los cremas pero que no llegó a cumplir las expectativas.
PUEDES VER: ¡Oficial! Se confirmó nuevo canal que transmitirá los partidos de Liga 1 2026: "Vuelve a casa"
Diego Churín brilla en Argentina
Luego de su salida en Universitario, Diego Churín recibió la propuesta de Sarmiento de la Liga Profesional Argentina, en el que se unió con el fin de destacar con en anteriores temporadas. Si bien la primera jornada fue derrota a manos de Argentinos Juniors, ahora su elenco sacó un triunfo clave gracias a su anotación de penal.
Sabiendo que tuvieron a un duro rival como Banfield, el equipo del ex Universitario de Deportes pudo vencer por la mínima en condición de local y sumar sus primeros tres puntos en este Torneo Apertura. Churín se llevó las portadas de este encuentro y recobra confianza para seguir peleando a lo largo del 2026.
"¡CUÁNTA CALMA! Churín fue despacio, la cruzó y selló el 1-0 de Sarmiento vs. Banfield en Junín.", escribió Sports Center de Argentina ante el gol del ex Universitario.
(VIDEO: ESPN)
Números de Diego Churín con Universitario
Diego Churín jugó un total de 28 partidos con Universitario entre Torneo Apertura, Clausura y Copa Libertadores 2025. Registró cinco goles en 806 minutos. El atacante siempre alternaba con Alex Valera y no logró consolidarse como titular en el conjunto 'merengue'.
¿En qué clubes jugó Diego Churín?
- Juve Pergamino
- Independiente
- Platense
- Los Andes
- Comunicaciones
- Curicó Unido
- Universidad de Concepción
- Cerro Porteño
- Gremio
- Atlético Goianiense
- Universitario
- Sarmiento
Diego Churín fue parte del tricampeonato de Universitario.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90