Fue muy criticado en Universitario y hoy es figura en su equipo con gol clave: "Cuánta calma"

Uno de los clubes que tomó decisiones inmediatas con su plantel fue Universitario de Deportes. La directiva comenzó a retirar a varios futbolistas con el fin de buscar nuevos nombres en el mercado 2026. Uno de los afectados, y criticados por la hinchada, fue Diego Churín, quien se perfilaba a ser el '9' de los cremas pero que no llegó a cumplir las expectativas.

Diego Churín brilla en Argentina

Luego de su salida en Universitario, Diego Churín recibió la propuesta de Sarmiento de la Liga Profesional Argentina, en el que se unió con el fin de destacar con en anteriores temporadas. Si bien la primera jornada fue derrota a manos de Argentinos Juniors, ahora su elenco sacó un triunfo clave gracias a su anotación de penal.

Sabiendo que tuvieron a un duro rival como Banfield, el equipo del ex Universitario de Deportes pudo vencer por la mínima en condición de local y sumar sus primeros tres puntos en este Torneo Apertura. Churín se llevó las portadas de este encuentro y recobra confianza para seguir peleando a lo largo del 2026.

"¡CUÁNTA CALMA! Churín fue despacio, la cruzó y selló el 1-0 de Sarmiento vs. Banfield en Junín.", escribió Sports Center de Argentina ante el gol del ex Universitario.

(VIDEO: ESPN)

Números de Diego Churín con Universitario

Diego Churín jugó un total de 28 partidos con Universitario entre Torneo Apertura, Clausura y Copa Libertadores 2025. Registró cinco goles en 806 minutos. El atacante siempre alternaba con Alex Valera y no logró consolidarse como titular en el conjunto 'merengue'.

¿En qué clubes jugó Diego Churín?

Juve Pergamino

Independiente

Platense

Los Andes

Comunicaciones

Curicó Unido

Universidad de Concepción

Cerro Porteño

Gremio

Atlético Goianiense

Universitario

Sarmiento