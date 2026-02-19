- Hoy:
El historial de Universitario en el Gallardo que los ilusiona con lograr el triunfo ante Cristal
El equipo de Javier Rabanal tendrá que hacer un gran partido para ganarle a un rival directo en su casa, el historial los favorece.
Universitario quiere dar el golpe ante Sporting Cristal para no perder de vista el primer lugar del Torneo Clausura, lugar que ahora comparten UTC y Melgar. Los celestes viene de jugar la Copa Libertadores en Paraguay, así que están condenados a llegar algo cansados a este partido. Veremos como lo pueden afrontar, tienen un factor en contra.
¿Cómo le fue a Universitario en el Gallardo?
Y después de 15 años, el equipo crema volverá a enfrentar a Sporting Cristal en su casa. Los partidos siempre se jugaban en el Nacional, pero por un tema de logística se ha visto obligados de jugar en su estadio. Para esto, se confirma que Universitario tiene un saldo positivo de 1 victoria, 3 empates y 0 derrotas. Ahora podrían seguir con buena racha.
Historial de Universitario en el Alberto Gallardo
