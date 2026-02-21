Javier Rabanal dejó curioso mensaje en sus redes tras empate ante Cristal: "De los..."

"100 por ciento mi responsabilidad. Yo tengo que saber que estoy al frente de Universitario, que tengo una buena plantilla y soy yo quien tiene que convencerlos de que no solo son 11 jugadores los que juegan", señaló Javier Rabanal tras el empate de los 'merengues' en el Alberto Gallardo. El español creía que ya tenían la victoria, pero el equipo perdió una ventaja de dos goles.

Horas después de lo sucedido, el mismo DT utilizó sus redes sociales para pronunciarse. Desde que llegó a Universitario se vio que era una persona activa en las redes sociales y ahora se refirió al empate 2-2 ante Sporting Cristal. Con la frase "De los errores se aprende", el español compartió una imagen del resultado final del partido. Parece que hizo mea culpa y espera no pasar por algo similar.

Javier Rabanal vía Instagram

En redes sociales está recibiendo cientos de críticas por su trabajo, así que buscará reivindicarse en silencio. Universitario desistió de Jorge Fossati y apostó en el joven Javier Rabanal para un proyecto a largo plazo. Por el momento no ha sufrido de derrotas de manera oficial, así que su puesto no está en peligro. Lo bueno se verá en algunas semanas.

La advertencia de Rabanal a sus jugadores

Como líder del equipo confesó que su misión es hacer entender a los jugadores lo que tienen que hacer dentro del campo, así que advirtió que el que no haga bien las cosas lastimosamente tendrá que ver los partidos desde la banca de suplentes. Otro de los aspectos que le vienen criticando a Rabanal es por los fichajes que no tienen minutos como Gassama y Silveira.

La próxima fecha recibirán a FC Cajamarca de local y tienen la obligación de conseguir los tres puntos, de no hacerlo podría estar en problemas y su puesto empezaría a ser cuestionado. El equipo cajamarquino no será nada sencillo, pues cuentan con el goleador Hernán Barcos que viene de hacerle un triplete a Melgar.