Universitario venció 3-0 a complicado rival y desata la emoción en toda su hinchada

Universitario de Deportes tiene la obligación de ganar en cada partido que juega y así aumentar sus opciones a conquistar el título a final de la temporada 2026. En ese sentido, los cremas acaban de ilusionar a sus hinchas luego de conseguir una vital goleada ante un duro rival en el torneo.

Universitario venció 3-0 a complicado rival y emociona a su hinchada

Si bien los ojos están puestos en el rendimiento del primer equipo de Universitario en la Liga 1, bajo la dirección de Javier Rabanal, los hinchas también esperan que el club destaque en todas sus divisiones. Precisamente, sus categorías menores ilusionaron tras vencer por 3-0 a EDM Ventanilla por la segunda fecha del Torneo Élite Federación Oro 2026.

Universitario venció 3-0 a EDM Ventanilla por la fecha 2 del Torneo Federación Oro.

La categoría 2009 de la ‘U’ se enfrentó a EDM Ventanilla y logró quedarse con la victoria gracias a un gran desempeño colectivo durante todo el encuentro, especialmente por los goles de Adriano Ponciano y Eduardo Arone.

Un triunfo que reafirma su camino en la lucha por el título y que les dará mayores ánimos de cara a sus próximos compromisos en una competición que será vital para el futuro del club.

Con este resultado, el equipo dirigido por el DT Jean Pierre Moreno consigue su segunda victoria consecutiva en el Torneo Élite Federación Oro. Cabe recordar que, en su presentación anterior, los merengues también se impusieron por el mismo marcador ante la San Martín en Campo Mar ‘U’.

La categoría 2009 de Universitario suma su segunda victoria consecutiva

Además, Ponciano continúa destacando por su eficacia goleadora al marcar por segundo partido seguido, perfilándose como una de las grandes 'joyas' del equipo. Cabe señalar que en la pretemporada también marcó varios goles en los amistosos del equipo.

Partido de Universitario fue suspendido

En las últimas horas, Universitario informó que el partido de su categoría 2010 fue postergado hasta nuevo aviso, por lo que esta división no verá acción este sábado. La ‘U’ aún no ha informado cuándo se jugará este duelo ante EDM Ventanilla.