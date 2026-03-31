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¿Quién es Christopher Loayza, la joya crema de 18 años que la rompió en amistoso contra LDU?
¡Tremendo talento! El joven canterano vio acción en la victoria de Universitario por 2-1 ante LDU y varios hinchas cremas ya lo piden para el primer equipo.
Universitario de Deportes no perdió el tiempo y jugó un amistoso internacional ante LDU Quito como preparación para el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima en el Monumental. Encuentro en el que vio acción un canterano de 18 años que ha despertado pasiones en toda la hinchada merengue, pues se le vio bastante activo ante los albos y generó algunas ocasiones de peligro. ¿De quién estamos hablando? Christopher Loayza.
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Por medio de las redes sociales de las divisiones menores de Universitario, los hinchas cremas pudieron ver las mejores jugadas del canterano y así lo informaron: “¡Con garra, Loa! Nuestro canterano Christopher Loayza volvió a sumar minutos con el primer equipo en el amistoso contra LDU”.
Tan buenas fueron sus actuaciones, que los hinchas cremas quedaron completamente enamorados e incluso empezaron a pedirlo para que juegue en el primer equipo: “Suplente de Polo”, “Súbanlo al primer equipo”, “Que no se pierda ese talento porque tiene calidad”, “Denle minutos”, “Tiene bastante juego”, “Este muchacho juega mucho”, “Tiene cositas de Dembélé”, “Este muchacho debe ser el suplente de Polo”, “Merece oportunidades”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.
¿Quién es Christopher Loayza?
Christopher Loayza es un joven canterano de 18 años que actualmente juega en la reserva de Universitario de Deportes. Se desempeña como delantero y también puede hacer de extremo izquierdo. Lo promovieron al primer equipo del cuadro merengue en 2026, pero de momento aún no ha debutado.
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