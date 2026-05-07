Horóscopo de HOY, viernes 8 de mayo, GRATIS: lee aquí las predicciones de Josie Diez Canseco para cada signo zodiacal
Descubre hoy, viernes 8 de mayo de 2026, las predicciones de Josie Diez Canseco y conoce lo que te depara el destino con el horóscopo más confiable del Perú.
El horóscopo de hoy, viernes 8 de mayo, llega con las predicciones gratuitas de la reconocida astróloga Josie Diez Canseco, quien revela qué le depara el destino a cada signo del zodiaco en temas de amor, trabajo y decisiones personales, en una jornada marcada por la influencia de los astros y nuevas oportunidades para reflexionar y actuar.
ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Aflorará tu lado seductor y sensual. Hoy sorprenderás a tu pareja con iniciativas audaces y llenas de pasión; serán momentos inolvidables. Te llega un dinero en el momento preciso, evita gastarlo sin pensar.
- Número de suerte: 9.
TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Estarás rodeado de atenciones y ya no te sentirás solo. Refugiarte en los cuidados de tu pareja hará que tu inseguridad emocional desaparezca por completo. Inicias tus labores estimulando tu mente con ideas positivas, y esto te ayudará a hacer de este día uno muy provechoso.
- Número de suerte: 6.
GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: El amor llega a tu vida de donde menos te imaginas. Una declaración de alguien muy cercano te sorprenderá y te hará descubrir sentimientos que mantenías ocultos. Hoy dejas de lado tu intuición y das paso a la razón antes de tomar decisiones en lo económico.
- Número de suerte: 20.
CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Tendrás actitudes posesivas que incomodarán a la persona que amas, y hoy te hará saber su fastidio. Esto te servirá para darte cuenta de que no debes temer, porque su amor te pertenece por completo. Sé más cauteloso con tu trabajo; alguien podría querer plagiar una idea tuya.
- Número de suerte: 19.
LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Estás viviendo un gran momento sentimental; será un día de sorpresas y propuestas que harán que tus sueños de amor se vean cristalizados. Recuerda que la vida está hecha de altas y bajas; este será un día difícil laboralmente, pero podrás manejarlo muy bien.
- Número de suerte: 17.
VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Comentarios malintencionados lograrán sembrar algunas dudas en tu corazón. Los consejos de alguien que te quiere te ayudarán a ver con claridad las cosas y a sentirte más segura del ser amado. Hoy el día te favorecerá; todo se resolverá fácilmente, obtendrás éxitos y muchas ganancias.
- Número de suerte: 18.
LIBRA: 23 SET - 22 OCT.: Tu atractivo te hará el centro de las miradas y tu pareja estará pendiente de ti. Ten cuidado, evita celos y malos entendidos haciendo sentir al ser amado lo mucho que lo quieres. Nadie te hará cambiar de parecer; gracias a tu convicción lograrás que aprueben tus proyectos.
- Número de suerte: 3.
ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: El mal humor pasará y recuperarás tu buen ánimo. Tu situación afectiva mejora notablemente; tu relación vuelve a ser la de antes. Actuarás con mucho tacto ante las contradicciones de tus compañeros; mantén la calma y todo se resolverá de inmediato.
- Número de suerte: 5.
SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Hoy puedes hacer realidad tus sueños de conquistar a esa persona que te interesa. Atrévete a confesarle tus sentimientos; su actitud te facilitará las cosas. Te será fácil transmitir tu buena vibra; gozarás de un ambiente armonioso en lo laboral.
- Número de suerte: 1.
CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Hoy aclararás asuntos pendientes que te ataban al pasado. Cortarás con ese vínculo que se estaba convirtiendo en un obstáculo en tu vida afectiva y disfrutarás libremente del amor. Recibirás una noticia sorprendente que beneficiará tu economía.
- Número de suerte: 2.
ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Tu vida sentimental está atravesando cambios positivos. Hoy retomas planes postergados y lo harás seguro de tus sentimientos y de lo que quieres para tu futuro. Tendrás una jornada laboral ardua pero muy productiva.
- Número de suerte: 21.
PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Reaccionarás ante algunas actitudes de la persona que amas porque te parecerán injustas. Serán momentos difíciles, pero que les servirán para darse cuenta del inmenso amor que existe. Hoy consigues un contrato laboral muy beneficioso.
- Número de suerte: 10.
