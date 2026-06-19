Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario de Deportes, se refirió por primera vez a si existe la posibilidad de que Raúl Ruidíaz vista la camiseta del cuadro crema, pese a que Gianluca Lapadula será su nuevo delantero para el Torneo Clausura.

Como se recuerda, la información que salió era que Héctor Cúper había elegido al 'Bambino' por encima de la 'Pulga', por lo que el arribo de este último había sido completamente descartado. Ante estas consultas, García Pye señaló que no depende únicamente de él, sino de varias voluntades, para que esto pueda darse.

“Tengo una gran admiración por Raúl como jugador y un enorme aprecio por él como persona. Sería lindo que pudiera estar con nosotros, pero eso no depende solo de dos voluntades, sino de varias. No puedo cerrar capítulos que ni siquiera están abiertos. Calma”, detalló a los medios de comunicación que llegaron al aeropuerto internacional.

Consultado sobre las expectativas por la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes, García Pye señaló lo siguiente: “Las expectativas sobre la llegada de Gianluca Lapadula son las mejores. Todos sabemos lo que puede dar. Vamos a dejar que cumpla con sus objetivos. Son 18 meses de contrato desde el inicio. Para los que dicen que llega tarde, no llega tarde, llega temprano, porque el semestre empieza en junio o julio”.

Finalmente, se refirió a por qué ningún miembro de Universitario salió a hablar sobre la posible llegada de Gianluca Lapadula.

“A mí me gusta ser muy discreto en ese tema porque hasta que no tengo una firma o un compromiso cerrado prefiero esperar. Cada vez que se filtra algo no es por hacernos los misteriosos, sino porque las negociaciones se complican. Empiezan a aparecer nuevas exigencias, no de los jugadores, sino de sus representantes o de los clubes a los que pertenecen. Por eso tratamos de manejar todo con cautela”, finalizó.