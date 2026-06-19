¡Llegó el Bambino! Gianluca Lapadula arribó al Perú para jugar por Universitario - VIDEO

En horas de la tarde de este viernes 19 de junio, se filtró el video de la llegada de Gianluca Lapadula al Perú para sumarse a los entrenamientos de Universitario de Deportes. El atacante ítalo-peruano arribó a nuestro país y fue recibido por la delegación crema, que lo llevará a las instalaciones del club para la firma y las fotografías respectivas.

(VIDEO: Fútbol Como Cancha)

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