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¡Llegó el Bambino! Gianluca Lapadula arribó al Perú para jugar por Universitario - VIDEO
En medio de la expectativa de su flamante incorporación, Gianluca Lapadula sorprendió al arribar al Perú para estampar su firma con Universitario de Deportes.
En horas de la tarde de este viernes 19 de junio, se filtró el video de la llegada de Gianluca Lapadula al Perú para sumarse a los entrenamientos de Universitario de Deportes. El atacante ítalo-peruano arribó a nuestro país y fue recibido por la delegación crema, que lo llevará a las instalaciones del club para la firma y las fotografías respectivas.
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