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¡Llegó el Bambino! Gianluca Lapadula arribó al Perú para jugar por Universitario - VIDEO

En medio de la expectativa de su flamante incorporación, Gianluca Lapadula sorprendió al arribar al Perú para estampar su firma con Universitario de Deportes.

Diego Medina
Gianluca Lapadula llegó al Perú para jugar por Universitario.
Gianluca Lapadula llegó al Perú para jugar por Universitario. | Foto: RPP
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En horas de la tarde de este viernes 19 de junio, se filtró el video de la llegada de Gianluca Lapadula al Perú para sumarse a los entrenamientos de Universitario de Deportes. El atacante ítalo-peruano arribó a nuestro país y fue recibido por la delegación crema, que lo llevará a las instalaciones del club para la firma y las fotografías respectivas.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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