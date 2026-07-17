Héctor Cúper toma impactante decisión con Gianluca Lapadula para el Universitario vs ADT

Universitario de Deportes se alista para lo que será su debut en el Torneo Clausura de la Liga 1 ante ADT en Tarma. Una de las interrogantes que se ha presentado en los últimos días es en relación con Gianluca Lapadula, ya que en redes sociales se comentó la posibilidad de que el atacante no esté apto para las primeras jornadas de los cremas.

Universitario toma decisión sobre Gianluca Lapadula

Recientemente, el periodista Gustavo Peralta informó que Universitario decidió que Gianluca Lapadula forme parte de la delegación que viajará a Tarma para el debut en el Clausura ante ADT. Si bien no se perfila como titular en el esquema de Héctor Cúper, tiene altas posibilidades de sumar algunos minutos en el campo.

Según el mencionado comunicador, el futbolista viene trabajando para encontrar su mejor ritmo futbolístico en beneficio de Universitario. Sabe que debe trabajar día a día y así ganarse un lugar en el once titular de los merengues.

"Gianluca Lapadula viaja a Tarma. Va a ser parte de la delegación crema. Se generó que decían que no juega tres fechas porque no está bien... Gianluca Lapadula ejerce su contrato con Universitario desde el 1 de julio, no perdió días de pretemporada. No tiene lesión, está bien. Quizá está pesado o con poco ritmo futbolístico, pero él viaja a Tarma. Estimo que está para unos 25 o 30 minutos.", declaró Gustavo Peralta en el programa 'Modo Fútbol'.

(VIDEO: Modo Fútbol)

Universitario vs ADT por el Torneo Clausura 2026: día, hora y canal de TV

El partido entre Universitario vs ADT por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se llevará a cabo el sábado 18 de julio a partir de las 13.15 horas locales (18.15 horas GMT). La transmisión de este partido se verá por la señal en vivo de L1 MAX.