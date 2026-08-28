Universitario vuelve a realizar un evento de running: llega la segunda Carrera Monumental 8K

La iniciativa está dirigida a socios, hinchas, familias y corredores aficionados o experimentados que quieran participar de una jornada deportiva vinculada a los colores de Universitario de Deportes. La carrera tendrá como aliado principal a Bitel, que acompañará el recorrido con diferentes activaciones relacionadas con la tecnología y la conectividad 5G.

Más allá de la competencia, el evento apunta a convertirse en un espacio de encuentro para la comunidad crema. La propuesta permitirá que los hinchas compartan una experiencia diferente a la habitual de los partidos y representen al club mientras recorren los 8 kilómetros.

¿Cuándo será la Carrera Monumental Bitel 8K?

La segunda edición de la Carrera Monumental Bitel 8K se desarrollará el 27 de septiembre de 2026. Universitario y Bitel preparan distintas actividades a lo largo de la jornada para acompañar a los participantes durante la competencia.

Uno de los atractivos estará en las activaciones de Bitel, que estarán distribuidas durante el recorrido bajo el concepto “Activa tu Modo Runner con Bitel 5G Ilimitado”. La propuesta contempla espacios destinados a la interacción con los corredores y experiencias relacionadas con la conectividad.

De esta manera, el evento no solo tendrá como protagonista a la carrera, sino también a los hinchas que quieran vivir una jornada diferente junto a otros seguidores del cuadro crema.

¿Qué incluye el kit de la Carrera Monumental 8K?

Los participantes recibirán un kit especial por su inscripción. Entre los artículos incluidos se encuentra una camiseta Marathon de edición especial, además del número correspondiente para competir y productos promocionales de los auspiciadores del evento.

La camiseta busca convertirse también en uno de los elementos distintivos de esta segunda edición, al tratarse de una pieza creada especialmente para la carrera.

¿Cuánto cuesta participar en la carrera de Universitario?

Las entradas para participar en la Carrera Monumental Bitel 8K estarán disponibles a través de Teleticket. Los precios establecidos son:

Socios y socios adherentes de Universitario: S/60.

Hinchas en general: S/85.

Así, el club busca convocar tanto a sus asociados como a cualquier aficionado que quiera sumarse a la experiencia.