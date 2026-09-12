Héctor Cúper tendrá un debut especial al frente de Universitario de Deportes, pues dirigirá su primer clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima. Sin embargo, antes del esperado duelo por el Torneo Clausura 2026, el técnico argentino sorprendió al dejar fuera de la lista de concentrados a Juan Manuel Requena.

Héctor Cúper reveló por qué Juan Manuel Requena no juega el clásico ante Alianza Lima

La ausencia del lateral argentino en el clásico ante Alianza despertó dudas, ya que había sido tenido en cuenta en los últimos encuentros del conjunto crema. Al ser preguntado por las razones de esta determinación, Cúper prefirió no dar más precisiones, aunque sí insinuó cuál podría ser el trasfondo de la exclusión del jugador de la convocatoria.

"A ver, generalmente no respondo a estas cosas, porque si no uno tendría que salir a explicar por qué están en la lista ciertos jugadores. Pero vamos a pensar que lo hemos tomado como un descanso, digamos, y para volver a empezar el próximo partido", indicó Cúper en L1 MAX.

Video: L1MAX

De esta manera, todo apunta a que el estratega argentino optó por darle un respiro a Requena después de sus últimas presentaciones con Universitario. El entrenador, además, dejó entrever que la intención es que el jugador pueda recuperar energías y volver a ser considerado para el siguiente encuentro.

La decisión se produce justamente antes de un partido de máxima exigencia para la 'U'. Cúper afrontará su primer clásico con Universitario ante Alianza Lima y tendrá que encontrar alternativas para cubrir la ausencia de Requena en un duelo que puede resultar determinante para las aspiraciones del equipo en el Torneo Clausura.

¿Cómo le va a Juan Manuel Requena en Universitario?

Juan Manuel Requena se incorporó a Universitario de Deportes para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, hasta ahora, ha participado en 8 de los 9 encuentros que podía jugar. Pese a ello, ha recibido fuertes críticas de la afición crema debido a su discreto rendimiento.