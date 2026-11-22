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Futbolista que jugó el Mundial 2026 se rindió ante la hinchada de Universitario: "Muy importante"
En la previa del Universitario vs Sport Huancayo, un mundialista sorprendió al elogiar a la hinchada crema y el respaldo incondicional que le dan a su equipo.
Universitario visitará HOY a Sport Huancayo por la última fecha del Torneo Clausura, en un partido decisivo por la conquista del segundo certamen y la definición de la Liga 1 2026. Los cremas buscarán sumar de a tres ante el ‘Rojo Matador’ y que Sporting Cristal no gane a Cienciano para forzar una final directa contra Alianza Lima.
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El cuadro crema sabe que el apoyo de su hinchada es crucial para sacar el partido adelante y, en ese sentido, un futbolista que disputó el Mundial 2026 aprovechó la ocasión para elogiar a la afición crema.
Futbolista que jugó el Mundial 2026 se rindió ante la hinchada de Universitario
El mundialista en cuestión es Jorge Abdiel Gutiérrez, lateral de Universitario que disputó la última Copa del Mundo con la selección de Panamá. El futbolista conversó con Jax Latin Media y no dudó en resaltar el empuje y apoyo incondicional de la hinchada merengue, asegurando que en cada partido acompañan al plantel y alientan sin importar las circunstancias.
"Ya me he dado cuenta que acá son muy importante. Donde vaya el club siempre hay gente que alienta y que apoya", señaló Gutiérrez desde el Aeropuerto Jorge Chávez antes de partir rumbo a Huancayo con la delegación crema.
De esta manera, Jorge Gutiérrez dejó en evidencia la importancia que tiene la hinchada de Universitario para el plantel, especialmente en encuentros decisivos como el que afrontarán ante Sport Huancayo. Los dirigidos por Fabián Bustos necesitan conseguir una victoria y esperar un tropiezo de Sporting Cristal para quedarse con el Torneo Clausura y acceder a una final directa contra Alianza Lima por el título nacional.
¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo?
Vale precisar que Universitario y Sport Huancayo medirán fuerzas este domingo 22 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo.
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