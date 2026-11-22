Universitario de Deportes está centrado en los playoffs de la Liga 1 2026; sin embargo, en medio de ello el club le dio una enorme noticia a la hinchada: salió campeón de la Liga Femenina tras vencer por 7-2 a Alianza Lima en el marcador global. En esa línea, te brindamos un dato particular que ha dejado este clásico.

Con la victoria merengue sobre la blanquiazul, en cuatro años, tres si nos ponemos matemáticos, la 'U' ha dejado sin tricampeonato tres veces a su eterno rival: dos veces en el fútbol femenino y una vez en el masculino. Esto sin duda es motivo de orgullo para los aficionados del cuadro de Ate.

Universitario arruinó el tricampeonato de Alianza Lima

La primera vez fue en la final de la Liga Femenina 2023, cuando en duelos de ida y vuelta Universitario de Deportes venció por 2-0 a Alianza Lima y se hizo con el título nacional. Las íntimas venían de ser bicampeonas en las temporadas 2021 y 2022. Esa misma temporada ocurrió otro hecho que hasta el día de hoy es recordado.

Poco después del mencionado encuentro, fue el turno de los planteles masculinos. Alianza Lima venía de obtener la Liga 1 en 2021 y 2022, mientras que la 'U' no sabía lo que era salir campeón desde hace una década. Sin embargo, contra todo pronóstico, en la final los cremas vencieron por un marcador global de 3-1 luego de empatar 1-1 en el Monumental y vencer 2-0 en Matute.

Universitario celebró título 2023 en Matute.

Ese fue el segundo tricampeonato arruinado de los blanquiazules por culpa de Universitario. El tercero fue el de la presente definición de la Liga Femenina. Las merengues vencieron 3-1 en Ate y 4-1 en el Alejandro Villanueva, por lo que se llevaron el título del Torneo Clausura y, gracias a que previamente se hicieron con el Apertura, el título del fútbol nacional. Las íntimas venían de ser bicampeonas de los años 2024 y 2025.