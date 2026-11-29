Fabián Bustos, director técnico de Universitario de Deportes, habló en la previa del encuentro ante Sport Huancayo por la ida de las semifinales de la Liga 1 2026. El estratega argentino fue consultado sobre las bajas que sufrió el cuadro crema para este trascendental compromiso y respondió de forma rotunda con una frase con la cual dejó clara su postura respecto a dicho tema.

Fabián Bustos, técnico de Universitario, rotundo sobre bajas para enfrentar a Huancayo

En declaraciones a la prensa, el estratega del conjunto merengue fue consultado sobre los jugadores que se perderán este primer partido ante el 'Rojo Matador' y fue enfático en señalar que dicha situación no representa un problema para su equipo, pues en el terreno de juego todos arrancan con once jugadores. Asimismo, evitó entrar en detalles sobre qué equipo llega como favorito para estos dos cotejos.

" Yo respeto todas las opiniones (sobre qué equipo es favorito), cada uno puede decir lo que quiera en este caso, cada uno sabe. (¿Al tener tantas bajas siente que se le complica el partido?) No, porque entramos con once ", manifestó Bustos antes de partir a Huancayo junto a la delegación crema.

(Video: DSports Perú)

De esta manera, Fabián Bustos dejó en claro que las ausencias no cambiarán la mentalidad de Universitario de cara a este primer enfrentamiento. El técnico argentino confía en las alternativas que tiene a disposición y espera que sus dirigidos consigan un resultado favorable en Huancayo para llegar con ventaja al partido de vuelta en el Monumental.

¿Qué jugadores son bajas en Universitario?

Según informó el comentarista deportivo Diego Rebagliati, Gianluca Lapadula está prácticamente descartado para el partido en Huancayo. El 'Bambino' no entrenó a la par con sus compañeros durante toda la semana debido a que estaría desgarrado. Asimismo, Horacio Calcaterra y César Inga son duda para iniciar las acciones.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo?

Recordemos que el primer partido entre Universitario y Sport Huancayo por las semifinales de la Liga 1 está programado para HOY domingo 29 de noviembre a las 3:00 p.m. en el Estadio IPD de Huancayo, mientras que la vuelta está pactada para el viernes 4 de diciembre a las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental.