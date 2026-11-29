Universitario visitará HOY domingo 29 de noviembre a su similar de Sport Huancayo por el partido de ida de las semifinales de la Liga 1 2026. Los cremas buscarán un resultado positivo en la Incontrastable que les permita llegar con ventaja al partido de vuelta en el Monumental y, de paso, cobrarse la revancha de la humillante goleada que sufrieron a manos del ‘Rojo Matador’ en la última fecha del Torneo Clausura.

A pocas horas del esperado compromiso, se confirmó que la escuadra merengue afrontará este primer encuentro por semifinales con cuatro bajas confirmadas: estamos hablando de Gianluca Lapadula, César Inga, Juan Manuel Requena y Adrián Quiroz

Lapadula, Inga, Requena y Quiroz son bajas en Universitario para enfrentar HOY a Sport Huancayo

A través de sus redes sociales, Universitario dio a conocer su lista de convocados para el partido de hoy, en la cual no figuran los futbolistas mencionados. Como se sabe, tanto César Inga como Gianluca Lapadula se encuentran lesionados. El ‘Bambino de Los Andes’ no entrenó a la par de sus compañeros durante la semana a causa de un desgarro, según informó el comentarista deportivo Diego Rebagliati.

Lapadula, Inga, Requena y Quiroz son bajas en la 'U'

Por su parte, César Inga viene arrastrando una lesión al tobillo derecho y, pese a que ha mostrado mejoría e incluso viajó con el equipo a Huancayo, el profesor Fabián Bustos decidió no arriesgarlo en esta ocasión para que llegue en óptimas condiciones al partido de vuelta. En tanto Adrián Quiroz y Juan Manuel Requena quedaron fuera de la nómina por decisión técnica.

Con estas ausencias, Universitario tendrá que afrontar un exigente desafío en la altura de Huancayo sin cuatro alternativas de su plantel. Ahora, Fabián Bustos deberá apostar por otras piezas para conseguir un resultado favorable y dejar la serie encaminada de cara a la revancha en el Monumental.

Lista de convocados de Universitario para partido ante Sport Huancayo

Diego Romero

Caín Fara

Williams Riveros

Anderson Santamaría

Matías Di Benedetto

Héctor Fértoli

Horacio Calcaterra

José Rivera

Jairo Concha

Edison Flores

Alex Valera

Jordan Guivin

Jorge Murrugarra

Andy Polo

Miguel Vargas

Aldo Corzo

Lisandro Alzugaray

Piero Quispe

Jorge Abdiel Gutiérrez

Bryan Reyna

Convocados de Universitario para enfrentar a Sport Huancayo

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo?

Vale precisar que el partido de Universitario vs Sport Huancayo por la ida de las semifinales de la Liga 1 está programado para HOY a las 3.00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo.