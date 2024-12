Test viral de personalidad: ¿Qué objeto llevarías a una isla desierta?

A continuación, deberás indicarnos qué objeto te llevarías a una isla desierta, solo puedes escoger uno, y dependiendo qué elijas deberás te revelaremos algunos aspectos de tu forma de ser. Asimismo, debes analizarlo bien porque, como ya te dijimos, no puedes quedarte con más de una alternativa.

Si elegiste tu libro favorito: eres una persona muy observadora y siempre analiza tanto a las personas como a las situaciones que se te presentan en el día a día. Sueles escoger el camino o alternativa que más te convenga , pero por la misma razón a veces pones tus intereses sobre el de los demás y llegas a ser intolerante con los demás. No te dejes cegar por tu forma de ver las cosas, debido a que cada uno tiene una vida distinta y no porque escoja otro camino significa que sea el equivocado.

Fotos familiares: en caso hayas escogido esta alternativa, significa que eres alguien muy bondadoso, cariñoso, amable y generoso con el prójimo. Te interesas mucho por los demás, eres solidario y a tal punto que, en ocasiones, sueles escoger las prioridades de otros por encima de las tuyas. No obstante, debes aprender a decirle no a las personas sin miedo alguno, para que tu vida tenga equilibrio entre lo que das y recibes y para que no se aprovechen de ti.