Spider-Man 3: fecha de estreno del tráiler de la película del ‘hombre araña’

Ante ello, según se pudo conocer por medio del insider del podcast Beyond the Trailer, de Grace Randolph, el tráiler de la película ya se encuentra listo para ser lanzado, sin embargo, Sony que está a cargo de ello, todavía no ha revelado la fecha puesto que, desde Marvel los detuvieron para que los seguidores no quiten la mirada de Loki y sobre todo no se distraigan por la llegada de Black Widow.