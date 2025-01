Rommel Pacheco se retira de las competencias con un sexto lugar en Tokio 2020

Un abrazo entre Rommel Pacheco y su entrenadora Ma Jin enmarcó el adiós de uno de los clavadistas más exitosos y carismáticos de México y el mundo.

Después de lograr calificar a la final de clavados desde el trampolín de 3 metros en los Juegos Olímpicos en Japón, en la que finalizó en sexto lugar luego de seis saltos, el veterano de 35 años de edad abandonó las competencias para dedicarse a su vida como empresario y diputado federal.

El yucateco cerró el telón luego de casi tres décadas de trayectoria, “satisfecho y bendecido, pese a no obtener la medalla olímpica”, comentó.

“Diosito me dio casi todo, solo le faltó un empujoncito para que todo fuera perfecto. Hoy cuelgo el traje de baño y me quedo contento con todo el amor de la gente y de la familia de los clavados. Me retiro en el mejor escenario, con un sexto lugar y siendo abanderado”, compartió Rommel tras dar por finalizada su carrera.

El atleta medallista mundial explicó el por qué falló su penúltimo salto. “He batallado con el de tres y media holandés y en esta ocasión no me salió bien, pues los años no pasan en balde. Tuvimos ocho meses de inactividad y la gente no sabe los panzazos y espaldarazos que me di al intentar perfeccionarlo. Pese a todo, no sentí frustración, disfruté representar a México en unos Juegos que estuvieron cerca de cancelarse”.

El multipremiado clavadista recordó las medallas que marcaron su larga trayectoria deportiva a su corta edad.

“La que gané en la Copa del Mundo en Río de Janeiro fue especial porque en ese entonces teníamos un problema con la FINA, también el oro en la Serie Mundial que se realizó en Mérida”.

Por otra parte, Rommel descarta la posibilidad de no abandonar las competencias: “De hecho clasifiqué a la Serie Mundial y mi entrenadora me dijo ahí te veo; le dije que no, se terminó para mí”.

En el futuro, dijo, le gustaría contribuir con el desarrollo de los saltos ornamentales pues dijo: “me encantaría estar en la FINA algún día, hacen falta ideas frescas y mucho apoyo para el deporte”.