Jaime Lozano dejará de ser entrenador del Tri al terminar los Juegos Olímpicos

“Lo he comentado a lo largo de estos Juegos Olímpicos, que estoy agradecido porque me toca vivir esto y afortunadamente lo pude hacer. Nos toca jugar el 6 (de agosto) y aquí acaba mi participación con Selección Nacional y me quiero despedir con la gente por la que hago esto. No están todos, pero está la más importante. Es un gran refuerzo para la motivación” , indicó.