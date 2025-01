Naruto: así luciría Itachi Uchiha si fuese personaje en otros animes

Pero que pensarían los seguidores de Itachi, al verlo en otra serie de anime, pues el perfil de Instagram Animesketchart2020 que publica creaciones Fan Art compartió hace unos días la apariencia que tendría Itachi si fuese un personaje de One Piece, Hikyu!!, Jojo's Bizarre Adventure, Shingeki No Kyojin, Bleach, así como del mítico Studio Ghibli.

Así luce Itachi como personaje de otros animes.

Estos 9 diseños de distintos animes está muy logrados, el Itachi de One Piece es el mejor fácilmente podría pasar como un diseño de Eiichirio Oda, además por un parecido con Ace. Otro que luce bien es el de Shingeki No Kyojin por el parecido a Eren, así como el de Kimetsu No Yaiba que se encuentra en la parte izquierda inferior, es como si la misma Koyoharu Cotouge lo hubiese hecho. Sin embargo, como dice el mismo Animesketchart2020, no hay mejor diseño que el original.