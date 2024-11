Dragon Ball: Akira Toriyama revela cuál sería el físico Gokú si envejece

Sin duda alguna, Dragon Ball es uno de los animes favoritos en diferentes países del mundo. La obra fue publicada en 1984 en la revista Shonen Jump de Shueisha y llevada a la televisión por Toei Animation. Desde el primer episodio, los fanáticos han visto a Gokú de niño, joven y adulto, sin embargo, nadie se ha lo ha imaginado en su etapa de anciano.

Si bien es cierto que la raza guerrera de los saiyajin envejecen de manera lenta y que pocas veces se ha visto a alguno con barba o signos de madures, el autor del anime diseñó en 1989 para la enciclopedia de la serie, una versión de nuestro protagonista como un adulto mayor.

Recordemos que Gokú, además de ser padre de dos hijo, también es el abuelo de Pan. Pero al igual que su compañero Vegeta no muestran signos de envejecimiento. En la imagen se puede ver a Kakaroto llevando el bastón característico del maestro Roshi, así como el cabello canoso.

Diseño de Gokú para la guía especial del anime en 1989. Imagen: The anime and me

Dragon Ball: cómo surge esta idea

Por lo que se sabe, el creador del anime, realizó el dibujo cuando Gokú y Vegeta habían terminado de pelear en el manga y como no tenía idea como finalizar con la historia pensó que sería una buena idea terminar con nuestro protagonista convertido en un adorable anciano. Pero, como sabemos, la serie sigue trayendo nuevos productos.

