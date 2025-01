Selección de México: Papá de Funes Morí critica a los jugadores del 'Tri'

Miguel Ruperto Funes, papá del delantero, reconoció que ni su hijo estuvo a la altura de las exigencias del partido, ya que para él todos fallaron en conseguir la victoria. Sin embargo, reveló que no lleva una buena relación personal con el futbolista.

"No tenemos una relación fluida, yo hace muchos años que no lo veo; es más, no conozco ni a mí nieto. A lo mejor le fallé como papá, pero lo sigo como futbolista y de eso sí puedo opinar sobre él", sentenció en una entrevista a ESPN.