Reto visual nivel PRO: Encuentra en 15 segundos a los 3 obreros que no llevan lunch

El reto visual del día es tendencia en las redes sociales. Por tal motivo, te presentamos un nuevo reto que desafía tus habilidades visuales y tu nivel de concentración. El objetivo es hallar en 15 segundos a los 3 obreros que no llevan lunch. ¿Crees poder resolverlo?

¿Crees poder dar con ellos? Te advertimos que lograrlo no será sencillo pues el patrón de formas suele ser muy confuso pero, si logras concentrarte y aplicar todas tus habilidades mentales, estoy seguro que lo podrás lograr. ¡Mira fijamente la imagen !

Encuentra a los 3 obreros que no llevan lunch

De no ser así, no te preocupes, recuerda que puedes hacer todos los intentos que quieras. De todas formas, líneas abajo, te dejaron la imagen con la solución.

¡Estás de buenas! Sabemos que este reto no es tan sencillo como aparenta, por ello te dejaremos una pequeña pista: Sabemos que son 3 obreros los que no llevan lonchera, pero eso no es todo, uno de ellos se encuentra escondido en la parte superior izquierda. ¿Lo viste?