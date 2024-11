Spider-Man "No Way Home": Filtran primer minuto de la película

Faltan pocos días para el estreno de Spiderman: No Way Home y la expectativa aumenta. Este jueves se ha revelado los primeros 45 segundos de la cinta en Twitter y por supuesto se volvió viral en redes sociales . El programa estadounidense "Late Night with Seth Meyers" tuvo la exclusiva.

Spiderman No Way Home iniciará con las consecuencias que dejó la batalla con Mysterio. Peter Parker no mató al villano, pero al no tener pruebas de su inocencia se ve envuelto en un sinfín de problemas que afectan también a sus seres queridos.