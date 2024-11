Tik Tok: Kunno se quedó sin sonrisa tras someterse a un tratamiento estético - VIDEO

“¡Qué horror! Intenté sonreír y se me olvidó que no puedo sonreír, pero me veo linda”, se le escuchó en uno de los videos donde mostró su rostro lleno de cintas a la altura de la mandíbula, por lo que estaba impedido de hacer gestos.

El influencer estalló y exigió dejar de lado los rumores y noticias falsas: “Cuando les dije que no podía sonreír es porque tengo dormida esta parte de mi boca, no porque me dejaron mal o me dejaron chueco. Ustedes de 10 chismes míos, 9 los inventan, pero voy a poder sonreír bien después del tiempo de poder recuperarme, o sea, llevo dos semanas y esto es de tres meses”.