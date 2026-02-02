Brasil cierra acuerdo millonario con país enemigo de Estados Unidos para producir valioso metal que se usa para construir naves espaciales

China sigue avanzando en la puja con Estados Unidos por controlar la explotación y transformación de minerales como metales esenciales para su industria y desarrollo tecnológico, y esta vez lo volvió a hacer en Sudamérica cuando una de sus empresas realizó una compra estratégico en Brasil que le permitirá realizar y controlar la producción de aluminio.

China domina la cadena de producción y de valor agregado del aluminio de Brasil

La compra de una participación controlada de la brasileña Companhia Brasileira de Aluminio (CBA) estuvo a manos de la empresa estatal china Chalco y de la minera anglo-australiana Rio Tinto en un acuerdo que alcanza los US$886 millones de dólares, lo que consolida a China como el socio comercial e inversor más grande en el país de la samba.

En ese sentido, la compra de Chalco y Rio Tinto comprende la adquisición de la participación del 68,6 por ciento del conglomerado brasileño Grupo Votorantim en CBA, donde la estatal posee el 67 por ciento y la anglo-australiana el 33 por ciento restante.

En el caso de Chalco, una de los mayores productores integrados de aluminio del mundo, esta compra es particularmente beneficiosa, dado que no solo les da una plataforma en la región, sino también acceso a energía renovable.

Jerome Pecresse, director ejecutivo de Rio Tinto, dijo en un comunicado: "Esta adquisición en asociación con Chalco está alineada con nuestra estrategia de ofrecer valor a los accionistas ampliando nuestra presencia en el mercado de aluminio con bajas emisiones de carbono y alimentado con energías renovables en mercado de rápido crecimiento (...) También brinda la oportunidad de hacer crecer nuestra cadena de suministro de bauxita y alúmina en la región del Atlántico".

La bauxita es un elemento crucial para la producción de aluminio. (clickpetroleoegas.com.br)

Sin embargo, la transacción entre Votorantim, Chalco y Río Tinto todavía necesita la autorización de parte de la autoridad antimonopolio de Brasil, además de los reguladores de energía, un proceso que no será de inmediato, pues se espera que este concluya para finales de 2026.

La presencia de empresas chinas en sector mineros y de los metales en Brasil

Companhia Brasileira de Aluminio (CBA) opera tres minas de bauxita con una producción anual que ronda los 2 millones de toneladas, controlando la cartera de activos hidroeléctricos, eólicos y solares que, en total, son 1,6 gigavatios de capacidad instalada, propicio para la producción de aluminio.

Esta operación se enmarca en la política de desinversión de Votorantim em las materias primas para trasladarlo hacia la infraestructura, servicios financieros y energía, pero, por otro lado, es una muestra más de las adquisiciones en crecimiento en el sector de la minería y metales de Brasil por parte de empresa chinas.

Por ejemplo, a finales de diciembre de 2025, China Molybdenum Company (CMOC), acordó comprar un grupo de minas de oro brasileñas a la canadiense Equinox Gold por un monto de US$1,000 millones de dólares, aprobación que fue dada la semana pasada por reguladores brasileños, por lo que la compañía asiática tomará las riendas operativas de la mina Aurizona en Maranhao, la mina Riacho dos Machados en Minas Gerais y las minas Fazenda y Santa Luz en Bahía.

En 2016, CMOC adquirió de Anglo American las minas de niobo y fosfato; mientras estatales chinas hicieron sus respectivas comprar en activos de níquel, estaño y cobre, también en Brasil