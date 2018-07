Mario Hart en la cima del deporte automotor mundial

Así como los Messi, los Ronaldo y otros futbolistas tienen su máximo evento en los Premios FIFA, los pilotos de carrera tienen el suyo. En el caso de nuestro continente, el “Americas Awards FIA” es la cita en la que alrededor de medio centenar de países presentaron a sus máximos exponentes para ser galardonados por el ente mundial del deporte motor.

En el caso de Perú, Mario Hart fue el nominado por sus excelentes actuaciones cumplidas en 2017. “Este reconocimiento lo deseo compartir con mi equipo, ya que solo soy el que maneja el auto y sin ellos nada de esto fuera posible”, dijo Mario.

“Contento por el gesto del TACP (Touring y Automóvil Club del Perú), que decidió por mí. Feliz por esta cita y no me queda más que decir gracias a FIA, ya que actos como este nos obligan a crecer día a día y no quedarnos con la satisfacción de este premio. Vamos por mucho más”, agregó Hart.

“Creo que es el fruto tras casi veinte años de esfuerzo, sacrificio, profesionalismo y sin lugar a dudas del apoyo de toda esa gente y la empresa privada que está de nuestro lado. Quiero dedicarle este galardón a Changan, Petro América, Gulf y Prosegur y sobre todo a mi familia. Ya sumamos siete Campeonatos Nacionales, pero no basta. Como lo dijimos vamos por más, pero siempre con la mira puesta en que las carreras se ganan en pista”, precisó.

Ahora Hart, dejó el smoking, guardó su placa y ya es un recuerdo la ceremonia en Montevideo, Uruguay. Ya se está trabajando duro para el próximo Caminos del Inca.

“Uruguay forma parte de mi pasado. Caminos del Inca de mi futuro. Iremos con todo. Simplemente con todo”, sentenció.