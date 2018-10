Confirman fecha para el primer tráiler de Avengers 4 [FOTOS Y VIDEO]

Avengers: Infinity War será llevada a otro nivel de producción en películas basadas con superhéroes de cómics, porque estarán reuniendo a la mayor cantidad de personajes populares en Marvel. Todos en una sola cinta y ante un enemigo potente que logró causar serios problemas en cada planificación.

Recordemos una vez Thanos 'El Titán Loco', lograse el objetivo de atemorizar la vida de todos sus "enemigos mortales", los fans del Universo Cinemático de Marvel han conspirado y desarrollado todo tipo de teorías especulativas en torno a la próxima pelea contra el Dios y su guantelete del infinito.

En una cuenta de Twitter conocida como 'EWeb' se dejó entrever lo siguiente: "El primer tráiler oficial de Avengers 4 estará con nosotros antes de que termine 2018, y si miramos a cuándo se lanzó el de Vengadores: Infinity War el año pasado, probablemente podemos esperar verlo en noviembre o diciembre".

Además, Feige incluyó en esa nota una información 'exclusiva': "Guardians of the Galaxy Vol. 3 está "en pausa", lo cual no es una gran sorpresa, ya que la producción no tiene director".

OK, here we go, 3 quick questions, answers direct from Kevin Feige's mouth



1) AVENGERS 4 trailer "before the end of the year"

2) Namor COULD make an appearance, still deciding IF & when

3) GUARDIANS 3 status "on hold"