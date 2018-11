¡IMPERDIBLE! Conoce el 'Equipo de la Semana 11' en el FIFA 19 [FOTO]

Como es habitual de todos los miércoles, Electronics Arts desvela el 'Equipo de la Semana' en el FIFA 19. Esta es la undécima entrega desde que el videojuego más vendido en el Reino Unido y gran parte de Europa salió a la luz, el pasado 28 de septiembre.

Christian Eriksen, volante del Tottenham, tiene su primera carta IF (In Form) en este FIFA 19. El danés dio dos asistencias en el triunfo 3-1 del Tottenham sobre el Chelsea. Otro jugador que también figura es Hirving Lozano, quien consigue su segunda carta IF.

Desde hoy hasta el próximo 5 de diciembre, Christian Eriksen, Douglas Costa, Raheem Sterling y Hirving Lozano estarán disponibles en sobres. Dichos jugadores la rompieron en sus respectivos clubes el último fin de semana y, por ende, aparecen en el 'Team of the Week 11'.

El caso de Lozano es especial, debido a que el mexicano obtiene su segunda carta IF. El ariete del PSV marcó un doblete ante el Heerenveen. 'Chucky' puede servir como revulsivo en los últimos minutos de un cotejo, ya sea en Division Rivals o FUT Champions.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo es imagen del videojuego por segundo año consecutivo. El luso tiene una media de 94.