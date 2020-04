ESPN transmitirá series y películas desde el 4 de mayo: iniciarán con título sobre Julio César Chávez

A partir del lunes 4 de mayo, a las 8 pm en nuestro país, se abrirá un espacio excepcional para que la ficción y el reflejo de recordados hechos reales se unan en ESPN Cine & Series, con la emisión todos los días de producciones de The Walt Disney Studios y 20th Century Studios relacionadas con el deporte. De lunes a viernes con estrenos y sábados y domingos con maratones, en los que se podrá volver a disfrutar lo visto durante la semana. Leyendas, mitos y acontecimientos deportivos únicos que bien merecen ser llevados a la pantalla, se reunirán en esta ambiciosa propuesta de series que, seguramente, cautivará con una nómina de títulos considerados de alto impacto.

“Esta iniciativa reafirma el compromiso permanente por ofrecer contenido de la más alta calidad a toda Latinoamérica. ESPN ya es conocido por los fanáticos por traer excelentes documentales deportivos en su serie ‘ESPN: 30 for 30’, y ahora traerá a los fans películas de ficción relacionadas con los deportes con el estreno de ESPN Cine & Series. Quedan todos invitados a disfrutar de esta excepcional propuesta”, expresó Michael Walters, VP de Programación & Adquisiciones Latinoamérica, ESPN.

‘El César’, como punto de partida

En la apertura de ESPN Cine & Series se transmitirá ‘El César’, una serie sobre Julio César Chávez, considerado como uno de los más grandes deportistas de México y Latinoamérica. Sus hazañas en el ring trascendieron fronteras, pero no muchos conocen al hombre detrás de la leyenda, y eso precisamente es lo que se reflejará en esta entrega.



El primer tricampeón mundial en la historia del pugilismo mexicano ocultó por muchos años algunos secretos que serán revelados en esta serie, que incluye 26 capítulos de una hora y promete muchas emociones fuertes, casi tantas como cuando el ‘César del Boxeo’ salía al ring en busca de hacer historia y alcanzar la gloria.

Uno de los motivos que tuvo el gran Juan Carlos Chávez para realizar la serie fue enviar un mensaje de vida, principalmente a aquellos que sufren de la adicción a las drogas. “Me arrepiento de haber hecho mucho daño, a mi esposa, mis hijos, mucha gente que me quería, cómo los lastimé, siempre he sido una persona buena, pero la droga y el alcohol me convertían en un demonio”, describió el excampeón de peso Superpluma, Ligero y Superligero.

La historia de Julio César Chávez en 'El César', sin duda alguna dejará una nueva percepción del mejor peleador en la historia del boxeo azteca. El actor mexicano Armando Hernández fue el encargado de representar al 'Gran Campeón' en esta serie que promete una alta dosis de emociones.