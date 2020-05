Vicedecano del Colegio Médico: "La cuarentena se levanta el 10 de mayo, ya no tiene sentido mantenerlo"

El doctor Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, aseveró que la cuarentena debe terminar el próximo 10 de mayo y que no tiene sentido ampliarla más si la ciudadanía no obedece las indicaciones de seguridad por el coronavirus.

Maguiña dio una entrevista al diario Correo y criticó a la ciudadanía por la poca colaboración para ayudar a que la curva de esta enfermedad baje. En ese sentido, explicó que el gobierno

ya no tiene por qué estirar más tiempo el confinamiento.

“Para el 10 de mayo la cuarentena se va a levantar sí o sí, ya no podemos esperar más. Ya estamos en la octava semana, la curva termina en 11 semanas. Si con todas las medidas que hemos hecho, la gente no colabora, qué cosa se hace manteniendo. Ya no tiene sentido mantenerlo”, expresó.

Maguiña también fue crítico con el gobierno por no hacerle caso en realizar toque de queda de manera interdiaria. "Toca resistir, ya no queda otra opción. Eso debió aplicarse el lunes, se ha perdido esta semana. Dije la vez pasada que si no se iba a hacer caso, la historia juzgará, lo dije con el Colegio Médico, pero no lo ha querido hacer, son decisiones de otra índole", señaló.

Ciro Maguiña recomendó que el gobierno aplique otras medidas luego de levantarse la cuarentena para evitar más casos masivos.

“Puede usarse los cercos en las comunidades. Vas a un barrio de 50 casas, encuestas con la prueba rápida y si encuentras un caso positivo, todas familiares se quedan en cuarentena obligatoria Para ayudarlos les damos sus víveres”, precisó el especialista.