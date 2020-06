Vanessa Terkes da su 'bendición' a George Forsyth y Alejandra Baigorria

Vanessa Terkes, viene siendo asediada por la prensa a raíz de un posible romance entre su exesposo, George Forsyth y la rubia de 'Gamarra', Alejandra Baigorria.

A través de un enlace con el programa 'En boca de todos', la conductora radial Vanessa Terkes, decidió evitar más controversia y finalizar con el tema del supuesto romance del alcalde de La Victoria.

“Le deseo la felicidad a todos, lo que tú deseas se te regresa. No fue dicho de esa manera y no quiero seguir ahondando en eso, porque tú sabes que se generan titulares y cosas que me quitan tiempo, eso ya pasó. Ese tema se queda en el pasado, hace rato estoy en otros temas”, sostuvo la actriz.

Sin embargo, no contentos con esa respuesta uno de los conductores del programa, le consultó a Vanessa si 'les daba la bendición' a lo que ella respondió:

“Pero es una pregunta medio morbosa. Yo le doy mi bendición a todos los que se quieran amar, pero no tiene por qué tener nada malo en contra de nadie. Lo que pasó quedó en el pasado, tengo memoria selectiva”, finalizó.

George Forsyth sobre postular a la presidencia del Perú

El actual alcalde de La Victoria indicó que se siente algo 'asustado' al conocer que se encuentra liderando las encuestas para convertirse en el próximo presidente del Perú.

"Me vienen preguntando muchísimo sobre estas encuestas y estaba muy asustado cuando lo vi, porque ahora se van a agarrar con el que está arriba para bajarlo, como piñata”, mencionó.