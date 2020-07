Lollapalozza 2020 EN VIVO vía YouTube: Horarios, lineup y dónde ver concierto GRATIS hoy 30 de julio

Lollapaloza 2020 EN VIVO vía YouTube Live Stream ONLINE | La pandemia del coronavirus obligó a que todas las actividades recreativas, culturas y sociales se suspendan hasta nuevo aviso con el fin de evitar más casos de contagios. Por eso, los productores eligen por el forma virtual. Tal y como sucedió con el Tomorrowland hace algunos días. En este oportunidad, el Lollapaloza Chicago que reúne todos los años a cantantes y bandas musicales se disfrutará de manera online desde el jueves 30 de julio hasta el domingo 2 de agosto y que reunirá a los conciertos de años pasados. A continuación, te brindaremos toda la información para que disfrutes del evento.

¿Dónde ver el Lollapaloza 2020 EN VIVO GRATIS vía YouTube ONLINE?

El Lollapalloza Chicago 2020 se transmitirá completamente gratis por YouTube. Los artistas más importantes de la jornada de este jueves 30 de julio, que inicia a partir de las 5:00 p. m. serán Paul McCartney (Exintegrante de The Beatles) y Tom Morello (Exintegrate de Rage Against The Machine)

Lollapalozza 2020: lineup oficial para concierto de hoy jueves 30 de julio

Mayor Lori E. Lightfoot and Perry Farrell | 5:00 p. m.

Alabama Shakes (2015) - Run The Jewls (2017) | 5:05 p. m.

Toni Cornell | 5:30 p. m.

Skegss - TeaMarrr - Yellopain - Raye | 5:35 p. m.

DaniLeigh Live From Toyota Music Den | 6:10 p. m.

Joshua Homme | 6:25 p. m.

Kaina | 6:30 p. m.

Scarypoolparty - KayJay Keller - Becky Hill - Elephant Heart | 6:45 p. m.

Cypress Hill (2010) - Imagine Dragons (Brasil 2018) | 7:25 p. m.

Matt Pinfield | 7:45 p. m.

Porno For Pyros | 7:50 p. m.

What Shapes Us: PineappleCITI | 8:00 p. m.

Alec Benjamin - Miquela - Mt. Joy - Shoreline Mafia | 8:05 p. m.

Salesforce's Make Change | 9:00 p. m.

Paul McCartney | 9:10 p. m.

H. E. R. | 10:00 p. m.

Tom Morello | 10:15 p. m.

Monsier Periné - Toosii - Yungblud | 10:20 p. m.

Tove Lo (2017) - Brockhampton (2018) | 10:50 p. m.

LCD Soundsystem | 11:05 p. m.

Brownies and Lemonade & Friends | 12:15 a. m.

Lollapalozza 2020: artistas y bandas confirmadas para el show del 31 de julio

Tenacious | 5:00 p. m.

Ana Cristina Cash y John Carter Cash | 5:20 p. m.

Gus Dapperton | 5:35 p. m.

Jac Ross, Wynne y Royal | 5:40 p. m.

The Era Footwork Crew | 6:05 p. m.

Mxmtoon Live From Toyota Music Den | 6:10 p. m.

Kind Heaven Orchestra | 6:30 p. m.

Lars Ulrich | 6:40 p. m.

Metallica | 6:45 p. m.

The Ivy | 7:10 p. m.

Chicago Bulls | 7:40 p. m.

What Shapes Us: PineappleCITI | 8:15 p. m.

Marc Rebillet | 8:25 p. m.

Salesforce's Make Change | 9:05 p. m.

Cuck D | 9:20 p. m.

Chance The Rapper. | 9:25 p. m.

Mark Bowen for IDLES | 10:45 p. m.

Alison Wonderland | 11:15 p. m.

GJones B2B Epro | 11:45 p. m.

ZHU present Coral PINK | 12:05 p. m.

Lollapalozza 2020: artistas y bandas confirmadas para el show del 1 de agosto

5:00 p. m. | Gary Clark Jr. y Ellie Goulding

5:25 p. m. |Tommy Lee

5.35 p. m. | Illiterate Light, X Lovers, Becca The Creator Riarosa y Michigander.

6:10 p. m. | Heavy Steppers w/ Jamal Smallz, Peter Cotton Tale y Jamila Woods

6.20 p. m. | Masego Live From Toyota Music Den

6:35 p. m. | David Bowie Tribute: Kind Heaven Orchestra with Mike Garson

6.45 p. m. | Lorde (2014), Tyle, The Creator

7.10 p. m. | Elena Rose, David Shaw, White Reaper, Fontaines D.C, Wafia y Kali Uchis

7.45 p. m. | Jane's Addiction

7.55 p. m. | What Shapes Us: Atiba Jefferson

8.05 p. m. | Pink Sweat y The Struts

8.35 p. m. | Taylor Hawkins

8.40 p. m. | Pearl Jam (Brasil - 2018) y LL COOL J (2018)

9.00 p. m. | Salesforce's Make Change: LL COOL J Presents The Art of DJing

9.15 p. m. | Vic Mensa

9.25 p. m. | OutKast (Full Set 2014)

10.40 p. m. | NGHTMRE

11.10 p. m. | Whipped Cream

11.30 p. m. | Jonas Blue

11.50 p. m. | Valentino Khan

12.00 a. m. | William Black

12.20 a. m. | CloZee

12.35 a. m. | SAYMYNAME

12.50 a. m. | Boombox Cartel

Lollapalozza 2020: artistas y bandas confirmadas para el show del 2 de agosto

5:00 p. m. | Yeah Yeah Yeahs (2009) - ASAP Rocky (2015)

5:25 p. m. | BMI Presents: MAX

5:40 p. m. | MAX - Peach Tree Rascals

6:10 p. m. | Rebirth Poetry Ensemble-Linda Sol-Emon Fowler

6:20 p. m. | The Clause

6:30 p. m. | Princess Nokia Live From Toyota Musci Den

6:45 p. m. | The Vixen

7:05 p. m. | Future (2016)-Garce Potter y The Nocturnals (2011)

7:20 p. m. | Starcrawler

7:30 p. m. | Magic City Hippies-Elderbook-Maisie Peters

8 p. m. | Mayor Lori E. Lightfoot and LL COOL J

8:05 p. m. | What Shapes Us: Louis The Child

8:15 p. m. | Portugal, The Man (2018)-Khalid (2018)-The Weeknd (2017)

9:05 p. m. | Siedah Garret

9:20 p. m. | Salesforce's Make Change: LL COOL J Presents The Art of Graffiti y Photography

9:35 p. m. | Arcade Fir (2010)

10:40 p. m. | Tank nd The Bangas - The Neighbourhood Louis The Child (Watching Paint Dry)

11:20 p. m. | 4B

11:30 p. m. | Carnage

11:05 p. m. | Kaskade

Lollapaloza Chicago 2020: horarios del mundo

Los cuatro días iniciarán a las misma hora. A continuación revisa el horario en tu país.

País Horario Perú 5:00 p. m. Ecuador 5:00 p. m. Colombia 5:00 p. m. Chile 7:00 p. m. Argentina 7:00 p. m. México 5:00 p. m. Venezuela 6:00 p. m. España 12:44 a. m. (Viernes 31) Paraguay 6:00 p. m. Uruguay 7:00 p. m. Bolivia 6:00 p. m.

¿Qué es el Lollapaloza?

Lollapalooza1​ es un festival musical de los Estados Unidos que se celebra anualmente y que, en un principio, reunía bandas de rock alternativo, indie y punk rock. Aunque también hay actuaciones cómicas y de danza

¿Qué otros países organizan el Lollapaloza?

El festiva musical también se replica en Chile, Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Suecia y Colombia.