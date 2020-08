Yo Soy: Imitador de Joe Arroyo se encuentra en UCI tras infectarse de COVID-19

La pasa mal. Ítalo Faijó, imitador de Joe Arroyo en el conocido programa Yo Soy de Latina, se encuentra grave tras dar positivo al nuevo coronavirus. Él está internado en una clínica local y en la Unidad de Cuidados Intensivos de la misma, espacio en donde lucha por su vida en medio de la pandemia mundial que ha afectado duramente a nuestro país.

Mediante Facebook, se dio a conocer que el artista peruano tiene 82 % de saturación de oxígeno en la sangre, mismo porcentaje que lo pone en riesgo, puesto que, como todos sabemos, el promedio que debería tener una persona para mantener su estabilidad, es de 95 % al 100 %.

Tal y como lo confirmó el imitador para La República, el artista se infectó de coronavirus realizando un concierto virtual desde una discoteca, este acontecimiento se llevó a cabo hace aproximadamente ocho días; luego de ello aparecieron los síntomas de la enfermedad y fue empeorando.

“Todo fue por hacer un show en un local, era virtual. Yo asumí que todo estaba desinfectado y hace cinco días tuve los síntomas. He tomado ivermectina, pero no me hizo nada. Cuando llegué al local ya era muy tarde porque nos agarró el toque de queda”, relató para el medio antes mencionado.

Por otro lado, Faijó, con dificultad para respirar, relató que venía tomando todas las precauciones del caso. “Yo era una de las personas que más se cuidaba. A las personas que no se dan cuenta, hagan conciertos virtuales solo desde sus casas, esto va para los colegas que por necesidad lo hacen”.

Finalmente, contó: “El doctor me dijo que estoy con 83 % de saturación y que el oxígeno, que recibí durante varios años trabajando en Huaraz, ha fortalecido mis pulmones. Incluso, me dijo que podía sufrir un paro con ese porcentaje”.

Como se recuerda, Faijó se coronó campeón de Yo Soy en una temporada del 2012, siendo imitador del fallecido salsero colombiano, Joe Arroyo. Desde ese momento, su fama alcanzó altos niveles en nuestro país, ganando la atención y cariño del público nacional.