Alcalde de Moche asegura que su distrito "se declara en rebeldía y no acatará la cuarentena"

En plena crisis sanitaria que atraviesa nuestro país debido al COVID-19, el alcalde del distrito de Moche, en la provincia de Trujillo, César Arturo Fernández, expresó públicamente que su población no acatará la cuarentena decretada por el Gobierno del presidente Martín Vizcarra.

Siguiendo esta línea, el burgomaestre trujillano exhortó a los habitantes de Moche a continuar son sus actividades normales durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. "En estas cuarentenas se ha demostrado, a nivel nacional, que provocan más hambre y miseria, además de problemas físicos y emocional", señaló Fernández.

En ese sentido, Arturo Fernández, quien se mostró en contra que los empleados mayores de 60 años no trabajen por temor a contagiarse, reveló que "Moche rechaza y se declara en rebeldía y no acatará la cuarentena. Estaré aquí en la municipalidad esperando si la policía me quiere arrestar".

Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Moche, mediante sus redes sociales lanzó la campaña "Te pagamos tu velorio" , destinado para quienes hayan fallecido por la propagación del coronavirus en esta localidad. El costo del sepelio sería asumidos por las principales autoridades de Moche, previo cumplimiento de algunos requisitos.

"Ser ciudadano de Moche y haber muerto por Covid-19, haberse detectado a tiempo la disminución de la saturación (95 %), enviar foto y video que lo corrobore, recopilación de recetas, videos, etc", se lee en el anuncio que se fue criticado, en su mayoría, por los ciudadanos de Moche.

Es importante señalar que Poder Ejecutivo, mediante un decreto supremo publicado en el "Diario Oficial El Peruano", decidió extender el Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena focalizada hasta el próximo 30 de setiembre.