Actor de 'Asu Mare' se recursea como paseador de perros tras quedarse sin trabajo por la COVID-19

El actor cómico, Miguel Vergara, que participó en diversas producciones nacionales, como 'Asu Mare' y 'Los Vilchez', por mencionar algunas, se quedó sin trabajo debido a la COVID-19 y ahora se las ingenia para poder sobrellevar la crisis económica que viene dejando la pandemia.

Desde que se decretó el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus en el país, se restringieron las actividades de entretenimiento para evitar aglomeraciones. A raíz de ello, el actor cómico vio interrumpido su trabajo hasta nuevo aviso.

En una entrevista para América Espectáculos, el actor contó que se está ganado la vida ayudando a un amigo a pasear perros y a un familiar que tiene su taller de mecánica.

"Tengo un amigo que pasea perros y lo llamé para preguntar si podía darme chamba y me dijo que no había ningún problema. Me vi muy afectado, guardé pan para mayo, junio, julio pero para agosto y setiembre ya no hay”,

Asimismo, contó que durante la pandemia sufrió la perdida de familiares producto del letal virus: "Dos tíos muy cercanos y tengo dos primos que han fallecido también. Tengo cuatro pérdidas", aseveró.

Finalmente, deseó que esta pandemia acabe pronto, ya que tiene pendiente la grabación de dos películas, mientras tanto seguirá 'cachuleandose' de la mejor manera.