Día del anticucho: cocineros limeños y sus historias con corazón

Este plato bandera peruano es celebrado cada tercer domingo de octubre, la historia del anticucho se remonta a nuestros pasado , eran preparados con carne de llama sin embargo el corazón de res se apoderó de los gustos de la época colonial hasta la actualidad, acompañado de su papas y su choclo y un ajicito picante que le dan ese toque delicioso y único y muy jugoso preparado en parrilla o carbón. A continuación, te presentamos dos historias de tradición, juventud y perseverancia de peruanos que han apostado por este platillo típico:

El Anticuchino

Con la ayuda de sus padres, Roger Ivan Terrones Arbildo (29) logro concretar unos de sus sueños; tener un negocio propio y con una pequeña mesa junto con una parrilla que instaló afuera de su hogar todas las tardes hace 2 años. Comenzó esta aventura culinaria gracias a su buena sazón y unos precios cómodos (4 palitos x 20 soles).

"Mis anticuchos son muy diferentes los hago con cariño y mucho corazón, tiene grosor y no posee nada grasa... empecé preparando para mi casa pero tanto fue la acogida de mis anticuchos que no lo dude y emprendí este nuevo reto que es mi anticuchera en los cerros de Villa Maria Del triunfo 'El Anticuchino'", sostuvo.

Foto: Félix Contreras

El aderezo es particular diferente a los demás, este emprendimiento es como mi hijo, me a hecho votar lágrimas y alegrías, como un hijo rebelde siempre hay que estar ahí enderezarlo y aderezarlo (risas), cerre mi negocio un tiempo los primeros meses de la pandemia pero la gente me pedía y tuve que trabajar bajo la modalidad de delivery, ahora, y después de 7 meses estoy atendiendo con todos los protocoles de sanidad. Estamos ubicados a la altura de la cuadra 8 del Carmen (VMT) mi Whatsapp es 961784340 para delivery .

Anticuchería Doña Pochita

Rosana Espíritu Escobar(59); más conocida como Doña Pochita, es una leyenda viva en las calles de Lince, tiene más de 20 años vendiendo sus anticuchos en la vía pública. "Me siento una persona de carretilla, la pandemia de la COVID-19 ha afectado bastante mi negocio ya que no puedo salir a vender a las calles, por mi edad tengo que cuidarme y mi público me exigía tanto que empezamos a trabajar en un local con todas las medidas de bioseguridad. Fue un cambio total en todo, debemos de aceptar esta nuevas normas por nuestro bien, ojala pase pronto este virus y volveremos con toda la tradición de estar en mi carretilla en la vía publica... ofreciendo mis deliciosos anticuchos", aseguró Rosana.

Foto: Félix Contreras

"Recuerdo que cuando empecé a vender por primera vez en las calles de Lince con un pequeño modulo solo vendía para subsistir, 10 porciones al día, pero perseverando en mi sueños logré alcanzar el éxito. Gracias a Dios porque me dio un don en estas manos, las cuido como oro, para preparar mis anticuchos yo les pongo pasión, amor, cariño y sobre todo los productos deben de ser de buena calidad 100% peruano, una porción de su anticucho clásico cuesta 21 soles. Además, los acompaño con papa y choclo más sus tres cremas que es la sensación en el paladar de los comensales". Asimismo, Espíritu abrió otro local en el Mercado San Martin de Miraflores. Atienden vía delivery y bajo la modalidad de recojo en el local por medio del Whatsapp al 902694373.

"Solo les digo a los nuevos emprendedores que sigan perseverando en sus sueños y metas que se van a cumplir, mírenme a mí como un ejemplo, las oportunidades llegan", sentenció.