Maritere Braschi arremete contra Yohny Lescano sobre recuperación del Huáscar

En su visita a Tacna, al candidato a la presidencia del Perú, Yonhy Lescano, dijo abiertamente que, de llegar a la Casa de Pizarro, pedirá a Chile la devolución del Monitor Huáscar. Estas palabras no fueron bien recibidas por cientos de peruanos, quienes tomaron las expresiones del postulante como populistas.

A raíz de ello, el día de hoy, durante la emisión de Latina Noticias, el candidato de Acción Popular se volvió a referir al tema, indicando que sería una buena opción para unir a Chile y Perú.

Sin embargo, Lescano no esperó la reacción de la periodista Maritere Braschi, quien tajantemente le indicó que sus propósitos están muy lejos de cumplirse.

"Claramente no hay ningún efecto positivo y en términos de guerra, una embarcación, si no se recupera, no se pide. Las embarcaciones se recuperan, se ganan en la guerra o se pierden en la guerra, y si no, muchas veces se hunde. Pero uno no anda pidiendo un símbolo tan importante de una guerra que además ya está zanjada", refirió Braschi.

Tras ello, el candidato precisó que respeta la opinión de todos, y que tampoco quiere abrir heridas. "Si se consigue, qué bien, los dos países se van acercando. Se pide gestos. Si llegan, bien, si no llegan, adelante. Es un pedido a ocasión del bicentenario".

(Fuente: Latina Televisión)