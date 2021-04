Héctor Chumpitaz fue vacunado pese a no tener 80 años y así respondió su hijo a cuestionamientos en redes

El ídolo histórico de la Selección Peruana, Héctor Chumpitaz, fue vacunado el día de ayer contra el coronavirus, ello en un colegio del Cercado de Lima.

Su vacunación, sin embargo, fue cuestionada por algunos usuarios en redes sociales, quienes mediante Twitter expresaron su disconformidad por una supuesta preferencia en favor del exjugador frente a las demás personas de la tercera edad.

Ante ello, Tito Chumpitaz, hijo del 'Capitán de América' se expresó también por Twitter y afirmó que la vacunación en favor de su padre no había tenido irregularidades, ya que hicieron la cola como todas las demás personas.

"No hay listas.... Yo me acerqué a consultar al lugar de campaña. No sabían quién era por si acaso. Solo les conté el caso y aplicaba por estar a 10 días de cumplir la edad estipulada. El 21 es la segunda dosis y lo hará con la edad a la que están vacunado", indicó Tito en redes sociales.

Sin embargo, es preciso indicar que el Ministerio de Salud solo vacuna a adultos mayores de acuerdo al padrón nominal que tienen en su base de datos, ello para evitar aglomeraciones en los centros de vacunación que se han instalado en diferentes puntos del país.

(Captura Twitter)

Pongo el Hombro: web de vacunación Minsa

- Ingresa a este link.

- Coloca tus datos.

- Dale clic en "continuar".