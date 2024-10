Presidenta del Congreso a Castillo: "Escuche al pueblo, el 79% no quiere este gabinete"

"Una encuesta de IEP señala que el 79% de peruanos quiere el cambio de gabinete, nunca he visto una cifra tan alta. Hay un 52% que quiere un cambio parcial y un 27% que quiere un cambio total. Si tanto el presidente Castillo dice que hay que gobernar para el pueblo y con el pueblo, entonces es momento de escucharlo ¿no?", manifestó.

"Es muy preocupante lo que está pasando y me da mucha pena porque he trabajado en los últimos cinco años allí y para mí sigue siendo mi ministerio, conozco mucho a los profesionales y a los técnicos que están allí. Me apena que esté con estas sombras y estos temas que le afectan", agregó.