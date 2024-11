Ministro Aníbal sobre Vladimir Cerrón: "Él no ganó las elecciones"

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres , sorprendió al revelar que tuvo una fuerte discusión con Vladimir Cerrón , secretario general de Perú Libre ; además precisó que fue la única vez que se vieron "frente a frente" y que el pueblo escogió a Pedro Castillo como presidente no él.

El ministro reveló que ambos sostuvieron una tensa conversación y que la conclusión de dicho intercambio de palabras fue que "no es posible" resolver a través del diálogo las discrepancias que hay en el Gobierno .

"Sí, es verdad. Es la primera vez que he hablado frente a frente y le he dado la mano. Él no ha insistido en eso (aplicar la política expresada en los estatutos de Perú Libre) ni contestó mayormente sobre ello. Fue una conversación tensa, es verdad, pero ahí termino eso", declaró para el portal Epicentro TV.