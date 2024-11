La irreconocible Vía Expresa en 1985: así lucía sin el tráfico diario

No obstante, como muchos sabrán, antes la Vía Expresa no era una zona que hacía renegar a las personas y es que el tránsito no se atascaba al no haber tantos carros particulares ni transporte público. Tal como se ve en la imagen que te dejaremos a continuación, únicamente algunos automóviles circulaban por la zona y no se producía la temida congestión.