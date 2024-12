Ministerio de salud evalúa donar vacunas contra la COVID-19 a países de África

El ministerio de Salud al mando de Hernando Cevallos , ha señalado que se está considerando donar vacunas contra la COVID-19 a lugares donde no haya acceso a este fármaco. Esto se da a días de conocer que se ha llegado a un 80 % de la población vacunada.

"Muchas (vacunas) llegaron en el momento en que se necesitaban, otras no llegaron y, bueno, como está el contrato firmado, pueden llegar en enero, y en enero esas vacunas no nos van a ser todo lo útiles que queremos porque están fuera de la programación de la vacunación que nosotros establecemos. Lo que queremos es tratar de donarlas. Lo que queremos es que el laboratorio nos permita hacer esas donaciones para que no se venzan", precisó.