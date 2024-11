Protagonista de meme de Alianza vs. Cristal se manifiesta

Su nombre es Romina Vignolo , quien acudió a ver al club de sus amores al Alejandro Villanueva y terminó yéndose con tristeza por el resultado. No obstante, al llegar a su casa le comenzaron a llegar decenas de mensajes indicándole que se había vuelto famosa en redes sociales producto de un meme.

Por ello, la fémina publicó un video en su cuenta oficial de TikTok expresándose al respecto. “Amigos de Alianza Lima, les cuento cómo pasó . Yo siempre llego con mi polo de Alianza al estadio para empezar con toda la actitud y justamente antes de que acabe el partido me enfocaron en la televisión”, precisó.

“Me enfocaron en el momento en el que estaba preocupada, porque quería que metan ese empate y no pasó. Pero bueno, siempre se alienta al equipo de mis amores. Fue ahí donde agarraron (los cibernautas) la foto que me tomé antes de que empiece el partido y luego colocaron la de antes que culmine, y crearon el meme”, agregó Romina en redes sociales.