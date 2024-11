"Se la comió el repartidor": restaurante responde así tras entregar pizza incompleta

Foto: Twitter.

Tras ello, cientos de usuarios se mostraron indignados y le preguntaron qué pasó después, ya que la respuesta de la pizzería no les parecía la mejor. No obstante, el protagonista de la historia reveló la compensación que le hicieron.

A pesar de que el hombre contó la solución que le dieron a su problema, los cibernautas, llenos de intriga, le siguieron consultando acerca del repartidor y si sigue trabajando en el restaurante. Sin embargo, Sergio notificó que el hombre pertenecía a una conocida empresa de delivery y no a la pizzería misma, por lo que no sabe si lo despidieron o no.