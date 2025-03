Nicolle Figueroa explica cómo convirtió su influencia en un negocio sostenible: anótalo

"Lo primero que entendí es que tener muchos seguidores no es suficiente para crear un negocio sólido", menciona Nicolle Figueroa con franqueza. "Lo fundamental es construir una marca personal auténtica y coherente. Eso implica ser honesta conmigo misma y con mis seguidores, mostrando claramente mis valores y lo que me apasiona".

Cuando se le pregunta por la importancia de diversificar los ingresos, Nicolle responde de manera directa: "Nunca he querido depender exclusivamente de colaboraciones con marcas. Por eso busqué alternativas como lanzar mis propios productos y servicios. Esto me dio más control sobre mis ingresos y redujo los riesgos ante cambios repentinos en las tendencias digitales".

La planificación estratégica es otro punto crucial que Nicolle Figueroa enfatiza con claridad: "Tuve que aprender sobre gestión financiera y planificación empresarial. No fue fácil, pero elaborar un plan detallado que incluyera objetivos claros, recursos y proyecciones realistas me ayudó a tomar mejores decisiones. Ahora entiendo que improvisar constantemente no es sostenible en el largo plazo".