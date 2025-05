Se filtra video de la supuesta agresión a jugador de 'Santo Domingo La Pólvora' y revela inédito detalle

La edición 73 del Mundialito de El Porvenir se tuvo que suspender luego que en la primera semifinal entre Purito Porvenir vs. Santo Domingo La Pólvora, ocurriera un cuestionable acto de presunta agresión contra el jugador de este último equipo. Tras varias horas del picante suceso, en las redes sociales abundan videos que muestran lo que verdaderamente habría ocurrido.

PUEDES VER: Fue goleador de Alianza Lima en la Libertadores y este año jugó el Mundialito del Porvenir

En la página oficial de Facebook del torneo de fútbol callejero se compartieron imágenes que muestra el preciso momento en el que un sujeto ingresa a la cancha, ubicada en la cuadra 6 del jirón Parinacochas. Sin embargo, Walter Brousset, miembro de Purito Porvenir reveló que el hombre no es parte de su hinchada.

"Lamentablemente, se mete alguien de afuera, no te vamos a decir de la barra, porque todos sabemos quienes somos. Se mete y malogra esto y si es que hay una agresión se tiene que acabar... la persona que lo hizo no es de nosotros. Tenía una credencial que (mostraba) que era trabajador de la asociación... que se termina yendo solo, ¿por qué? No lo sé", confesó el jugador.

Por otro lado, la publicación en la plataforma Mundialito de El Porvenir está desatando diversos comentarios entre los usuarios, puesto que la descripción es la siguiente: "Video donde no se ve una agresión por parte del hombre de seguridad del Porvenir. Hidalgo, jugador de Santo Domingo la Pólvora, le mete un cachetón a Chocolan, en ese momento, entra el hombre de seguridad lo toca y le dice que juegue tranquilo, no se ve ningún tipo de agresión. ¡El video habla por sí solo!".

Publicación en la página del Mundialito de El Porvenir. | Imagen: Facebook

Tras esto, los internautas han usado fuertes calificativos y comentarios. "Que se puede esperar de esta página... si nunca es imparcial cuando juega su equipo", "¿Para qué entra al campo de juego ese hincha a encarar al jugador o crees que entra para saludarlo?", "Es una vergüenza en verdad ellos como anfitriones deben hacer respetar las reglas", "Esta página la maneja la gente del porvenir no tiene validez", indicaron.

¿Se jugará la final del Mundialito de El Porvenir?

Alfredo Franco, presidente del comité organizador del Mundialito de El Porvenir, se pronunció al respecto e informó que este viernes 2 de mayo, a horas de la noche, la Comisión de Justicia del torneo tomará la decisión final sobre lo sucedido en La Victoria.

"Posiblemente, el domingo 4 de mayo, estemos desarrollando los partidos que faltan para determinar al campeón. Eso se va a determinar en horas de la noche... de ser así, a partir del mediodía del domingo, estaremos en el complejo Inca Garcilaso de la Vega.", precisó.